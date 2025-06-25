Рубио и Хегсет вслед за Трампом опровергли "слив американской разведки"

Рубио и Хегсет вслед за Трампом опровергли "слив американской разведки"

Министр обороны и госсекретарь США вслед за президентом Дональдом Трампом опровергли заявления о том, что ущерб ядерным объектам Ирана от авиаударов не является значительным.

Как передает Report со ссылкой на Sky news, об этом министры заявили на полях саммита НАТО в Гааге.

Глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что Белый дом оценивает разрушения "от умеренных до серьезных", при этом "более вероятно, что они были серьезными и объекты были уничтожены".

Он также отметил, что Федеральное бюро расследований ведет расследование утечки информации.

В свою очередь, госсекретарь Марко Рубио заявил, что опубликованные заголовки "основаны не на содержании самого доклада, а на словах источника".

"Мы даже не можем найти, где находился объект [подвергшийся удару американских ВВС – ред.]. Все полностью почернело, его нет. Он полностью уничтожен", — добавил он.

Гюльнар Махмудова