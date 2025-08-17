О нас

Рубио: Европа должна сыграть ключевую роль в гарантиях безопасности Киеву Соединенные Штаты считают, что ключевую роль в возможном предоставлении Украине Западом гарантий безопасности должна сыграть Европа.
Другие страны
17 августа 2025 г. 20:01
Соединенные Штаты считают, что ключевую роль в возможном предоставлении Украине Западом гарантий безопасности должна сыграть Европа.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США - исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио в эфире телекомпании Fox.

"Думаю, что роль, которую Европа может в конечном счете сыграть, касается гарантий безопасности, о которых говорила Украина. Они (европейцы - прим. ТАСС) должны быть в этом плане ключевым элементом", - сказал глава американской дипломатии.

