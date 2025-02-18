О нас

Рубио: ЕС также должен участвовать в украинском урегулировании

Рубио: ЕС также должен участвовать в украинском урегулировании Всем сторонам, вовлеченным в ситуацию по Украине, нужно принять участие в урегулировании, в том числе и Евросоюзу.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 17:33
Рубио: ЕС также должен участвовать в украинском урегулировании

Всем сторонам, вовлеченным в ситуацию по Украине, нужно принять участие в урегулировании, в том числе и Евросоюзу.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со слов госсекретаря США Марко Рубио.

"Все, кто вовлечен в конфликт, должен быть на переговорах. В какой-то момент ЕС нужно быть за столом переговоров", - сказал он после встречи представителей США и России в Саудовской Аравии.

Ранее сегодня замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о том, что участие ЕС в переговорах исключено, при этом Брюссель может сыграть роль в урегулировании конфликта, прекратив оказание военной и иной помощи Киеву.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibi: Ukrayna nizamlanmasında Aİ də iştirak etməlidir

Самое читаемое

Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
Ученые выяснили, что возникновение жизни на Земле не является результатом совпадения случайных факторов
15 февраля 2025 г. 05:16
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
Зеленский хочет предложить РФ обмен части Курской области на украинскую территорию
11 февраля 2025 г. 19:37
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
Уточнен механизм образования полярных шапок Земли
15 февраля 2025 г. 01:38
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
СМИ: Китай предлагает финансирование программ вместо USAID
11 февраля 2025 г. 19:21
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
Названы террористические организации, членов которых привлекла Армения во время 44-дневной войны
14 февраля 2025 г. 21:48
Завтра в Азербайджане будет дождливо
Завтра в Азербайджане будет дождливо
12 февраля 2025 г. 13:17
В Баку и на Абшероне к концу месяца может выпасть снег
В Баку и на Абшероне к концу месяца может выпасть снег
14 февраля 2025 г. 16:28
Президент: Азербайджан не вступает в ВТО из-за наличия двойных стандартов
Президент: Азербайджан не вступает в ВТО из-за наличия двойных стандартов
12 февраля 2025 г. 10:19
Келлог назвал предполагаемые сроки окончания российско-украинской войны
Келлог назвал предполагаемые сроки окончания российско-украинской войны
15 февраля 2025 г. 18:54
В Белом доме повесили фото Трампа, сделанное при его аресте
В Белом доме повесили фото Трампа, сделанное при его аресте
14 февраля 2025 г. 17:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi