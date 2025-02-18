Рубио: ЕС также должен участвовать в украинском урегулировании

Всем сторонам, вовлеченным в ситуацию по Украине, нужно принять участие в урегулировании, в том числе и Евросоюзу.

Всем сторонам, вовлеченным в ситуацию по Украине, нужно принять участие в урегулировании, в том числе и Евросоюзу.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со слов госсекретаря США Марко Рубио.

"Все, кто вовлечен в конфликт, должен быть на переговорах. В какой-то момент ЕС нужно быть за столом переговоров", - сказал он после встречи представителей США и России в Саудовской Аравии.

Ранее сегодня замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о том, что участие ЕС в переговорах исключено, при этом Брюссель может сыграть роль в урегулировании конфликта, прекратив оказание военной и иной помощи Киеву.