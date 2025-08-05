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Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США

Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США.
Другие страны
5 августа 2025 г. 04:19
Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США

Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США.

Как передает Report, об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на представителя руандийского правительства Йоланде Маколо.

"Руанда договорилась с США принять до 250 мигрантов отчасти потому, что почти каждая руандийская семья испытала тяжести вынужденного переселения, а наши общественные ценности основаны на реинтеграции и реабилитации", - приводит издание слова представителя.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах, сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа обсудила с властями Ливии и Руанды отправку в эти страны мигрантов, которые совершали преступления.

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