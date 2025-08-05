Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США

Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США.

Руанда согласилась принять до 250 мигрантов, депортируемых из США.

Как передает Report , об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на представителя руандийского правительства Йоланде Маколо.

"Руанда договорилась с США принять до 250 мигрантов отчасти потому, что почти каждая руандийская семья испытала тяжести вынужденного переселения, а наши общественные ценности основаны на реинтеграции и реабилитации", - приводит издание слова представителя.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах, сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа обсудила с властями Ливии и Руанды отправку в эти страны мигрантов, которые совершали преступления.