Руанда обвинила агентство ООН по беженцам во лжи относительно плана депортации

Власти Руанды заявили, что комиссия ООН по беженцам распространяет неверную информацию о британском плане по депортации людей в страну, в частности, что беженцев могут подвергнуть повторной депортации.

Власти Руанды заявили, что комиссия ООН по беженцам распространяет неверную информацию о британском плане по депортации людей в страну, в частности, что беженцев могут подвергнуть повторной депортации.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства.

"УВКБ ООН лжет. Похоже, что организация намерена представить в британском суде сфабрикованные обвинения по поводу обращения Руанды с беженцами, при этом продолжая сотрудничать с нами, чтобы направить африканских мигрантов из Ливии в безопасное место в Руанде", - цитирует агентство представителя.

Ранее представители Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявили в суде в Британии, что система предоставления убежища в Руанде подвергает просителей убежища риску повторной депортации в менее развитые страны.

По данным правительства Руанды, в примерах речь шла о мигрантах, не имевших юридически легального статуса для въезда в Руанду либо о людях, добровольно покинувших страну после депортации.