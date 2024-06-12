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Руанда обвинила агентство ООН по беженцам во лжи относительно плана депортации

Руанда обвинила агентство ООН по беженцам во лжи относительно плана депортации Власти Руанды заявили, что комиссия ООН по беженцам распространяет неверную информацию о британском плане по депортации людей в страну, в частности, что беженцев могут подвергнуть повторной депортации.
Другие страны
12 июня 2024 г. 19:32
Руанда обвинила агентство ООН по беженцам во лжи относительно плана депортации

Власти Руанды заявили, что комиссия ООН по беженцам распространяет неверную информацию о британском плане по депортации людей в страну, в частности, что беженцев могут подвергнуть повторной депортации.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства.

"УВКБ ООН лжет. Похоже, что организация намерена представить в британском суде сфабрикованные обвинения по поводу обращения Руанды с беженцами, при этом продолжая сотрудничать с нами, чтобы направить африканских мигрантов из Ливии в безопасное место в Руанде", - цитирует агентство представителя.

Ранее представители Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявили в суде в Британии, что система предоставления убежища в Руанде подвергает просителей убежища риску повторной депортации в менее развитые страны.

По данным правительства Руанды, в примерах речь шла о мигрантах, не имевших юридически легального статуса для въезда в Руанду либо о людях, добровольно покинувших страну после депортации.

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Версия на английском языке Rwanda accuses UN refugee agency of lying about country's treatment of asylum seekers

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