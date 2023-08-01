RSF: Западные и местные журналисты в Нигере подвергались нападениям

Западные и местные журналисты в Нигере подвергались нападениям в ходе освещения демонстраций, проходивших на фоне мятежа военных в столице страны.

Западные и местные журналисты в Нигере подвергались нападениям в ходе освещения демонстраций, проходивших на фоне мятежа военных в столице страны.

Как передает Report , об этом сообщила организация "Репортеры без границ" (RSF).

По ее данным, в ходе освещения марша в поддержку участников переворота 30 июля корреспондент телеканала TV5 Monde Анн-Флер Леспьо и корреспондент газеты Le Figaro Станислас Пуайе "получили множество устных угроз со стороны манифестантов, агрессивно настроенных против присутствия французских журналистов". За два дня до этого неизвестные напали на освещавших пресс-конференцию президентской партии "Нигерская партия за демократию и социализм - Тарайа" журналистов местной теле- и радиовещательной компании Anfani, а также повредили камеру телеканала Bonferey.

"Посягательства на свободу прессы, которые мы наблюдаем в Нигере, вызывают крайнюю обеспокоенность. До сих пор Нигер был единственной страной в центральном Сахеле, избавленной от присутствия военных правителей. Мы напоминаем представителям хунты, что право на распространение информации должно соблюдаться и уважаться. Призываем ее обеспечить, чтобы в условиях нынешней нестабильной ситуации в стране журналисты больше не становились мишенью для демонстрантов и сил безопасности", - заявил директор бюро RSF в Африке южнее Сахары Садибу Марон.