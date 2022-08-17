Розничные продажи в США в июле оказались хуже прогноза

Розничные продажи в США в июле не изменились в помесячном выражении.

Розничные продажи в США в июле не изменились в помесячном выражении.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Министерство торговли страны. Аналитики, опрошенные Bloomberg и Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,1%.

По пересмотренным данным, в июне продажи выросли на 0,8%, а не на 1%, как было объявлено ранее.

Розничные продажи в США без учета автомобилей в июле увеличились на 0,4% после роста на 0,9% в июне. Показатель без учета автомобилей и топлива вырос на 0,7%, как и месяцем ранее.

Реализация автомобилей и автозапчастей сократились на 1,6%, продажи в универмагах уменьшились на 0,5%. Продажи на АЗС снизились на 1,8% на фоне падения цен на бензин на 7,7%.

Продажи стройматериалов в июле выросли на 1,5%, электроники - на 0,4%, предметов личной гигиены и косметики - также на 0,4%. В продуктовых магазинах продажи увеличились на 0,2% благодаря росту цен на продукты питания на 1,1%.

В годовом выражении общий объем розничных продаж в США в июле подскочил на 10,3% после роста на 8,5% в предыдущий месяц.

На долю розничных продаж приходится около половины всех потребительских расходов, обеспечивающих, в свою очередь, 70% ВВП США.