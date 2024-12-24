Рождественский сезон 2024 года может стать рекордным для авиакомпаний США и Британии

Авиакомпании США и Великобритании могут зафиксировать рекордное число пассажиров в рождественском сезоне 2024 года.

Авиакомпании США и Великобритании могут зафиксировать рекордное число пассажиров в рождественском сезоне 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Financial Times.

Британские перевозчики продадут 6,1 млн пассажирских мест в период с 20 декабря по 2 января, что на 5% больше рекордного показателя, зафиксированного в 2019 году, сообщает отраслевая аналитическая компания Cirium.

В Великобритании пассажиры все чаще предпочитают совершать перелеты в день Рождества. В этом году расписание аэропортов на 25 декабря включает более 800 рейсов, что на 20% выше показателя 2019 года и на 47% больше, чем 10 лет назад.

Число пассажиров на рейсах американских авиакомпаний в период с 19 декабря по 6 января может достичь рекордного максимума в 54 млн, прогнозируют эксперты группы Airlines for America (A4A).

Авиаперевозчики в США ежедневно предлагают на 140 тысяч пассажирских мест больше, чем в праздничный сезон 2023 года, сообщает A4A.

Рекордные рождественские показатели британских и американских авиакомпаний отражают сохранение высокого спроса на перелеты после пандемии COVID-19. Следующий год может оказаться еще более активным.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует, что число пассажирских перелетов в мире в 2025 году вырастет примерно на 7% от уровня 2024 года и достигнет 5,2 млрд. Показатель впервые превысит отметку 5 млрд.