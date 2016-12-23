Рождественские забастовки бортпроводников British Airlines были отложены

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Запланированные ранее забастовки бортпроводников авиакомпании British Airlines в рождественские праздники были отложены после переговоров профсоюза Unite и авиакомпании при содействии консультанта по урегулированию трудовых споров Acas.

Как передает Report, об этом сообщает BBC со ссылкой на британский профсоюз.

Около 4,5 тыс. бортпроводников авиакомпании должны будут выйти на работу в Рождество 25 декабря и в День Подарков 26 декабря в соответствии с условиями своих трудовых договоров.

«Сейчас у нас есть новое предложение от авиакомпании, которое мы вынесем на рассмотрение членов нашего профсоюза. Двухдневная забастовка, запланированная на Рождество и День подарков откладывается», — заявил генеральный секретарь Unite Лен Макласки.

Причиной проведения забастовок стал низкий уровень заработных плат кабинных экипажей комбинированных рейсов, трудоустроившихся с 2010 года, по сравнению с заработными платами бортпроводников на стандартных рейсах. В связи с этим сотрудники авиакомпании были вынуждены искать дополнительное трудоустройство.