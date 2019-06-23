Роухани заявил, что действия США в Персидском заливе повлекли рост напряженности в регионе

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что агрессивные действия США в Персидском заливе повлекли за собой эскалацию напряженности в ближневосточном регионе.

Его слова во время встречи с главой Межпарламентского союза Габриэлой Куэвас Баррон приводит в воскресенье агентство IRNA, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Агрессия США положила начало возникновению новых трений в регионе", - сказал Роухани. Президент отметил, что сохранение безопасности в Персидском и Оманском заливах представляет особую важность для многих стран во всем мире.

В настоящее время соединяющий два залива Ормузский пролив является единственным морским путем для экспорта газа и нефти из стран Персидского залива. Ежедневно по нему провозят около 17-18 млн баррелей нефти (составляет порядка 30% мировых морских поставок нефти). Порядка 80% этих энергоресурсов направляются в азиатские страны: Китай, Индию, Японию, Южную Корею, Сингапур. Кроме того, через этот пролив Катар, являющийся главным мировым экспортером газа, вывозит почти весь свой сжиженный природный газ.

Роухани также призвал все международные организации "принять целесообразные меры в ответ на агрессивное поведение Соединенных Штатов".

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, в которую входили в том числе россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.