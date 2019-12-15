Роухани встретился с будущим послом Ирана в России

Президент Ирана Хасан Роухани провел встречу с будущим послом страны в России Каземом Джалали в воскресенье перед его отъездом в РФ.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на официальном сайте президента ИРИ.

Сообщается, что в ходе встречи президент Ирана упомянул о "хороших двусторонних и многосторонних отношениях", которые связывают Тегеран и Москву, а также пожелал Джалали удачи в выполнении его обязанностей.Роухани подчеркнул важность усилий, направленных на то, чтобы представить российским инвесторам, а также частному и государственному сектору все возможности и потенциал Ирана. Он также отметил значимость содействия с Россией и ускорения процессов выполнения соглашений между двумя странами.Ранее посольство Ирана в РФ подтвердило, что новым послом в России станет парламентарий Казем Джалали. Сейчас послом Ирана в Москве является Мехди Санаи, представляющий интересы исламской республики с 2013 года.