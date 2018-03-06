Роухани призывает укреплять позицию центрального правительства в Дамаске

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Укрепление позиций Дамаска является единственным путем выхода из кризиса в Сирии.

Как передает Report, об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом ле Дрианом в Тегеране.

"Для урегулирования кризиса в Сирии нет какого-либо иного пути, кроме как укрепление центрального правительства в Дамаске", - заявил Роухани, чьи слова были опубликованы на сайте администрации президента.

Он также отметил, что терроризм в Сирии еще до конца не искоренен и угрожает другим странам.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.