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    Роухани призывает укреплять позицию центрального правительства в Дамаске

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Укрепление позиций Дамаска является единственным путем выхода из кризиса в Сирии.

    Как передает Report, об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани во время встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом ле Дрианом в Тегеране.

    "Для урегулирования кризиса в Сирии нет какого-либо иного пути, кроме как укрепление центрального правительства в Дамаске", - заявил Роухани, чьи слова были опубликованы на сайте администрации президента.

    Он также отметил, что терроризм в Сирии еще до конца не искоренен и угрожает другим странам.

    Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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