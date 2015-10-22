Рухани пригласил Путина на Форум стран-экспортеров газа в Тегеране

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие в Форуме стран-экспортеров газа (ФСЭГ), который состоится в Тегеране в ближайшее время.

Как сообщает Report со cсылкой на РИА Новости, приглашение министру энергетики РФ Александру Новаку передал вице-президент Ирана Исхак Джахангири.

Форум стран-экспортеров газа объединяет страны, лидирующие в мире по экспорту природного газа. По аналогии с Организацией стран-экспортеров нефти форум часто называют "газовой ОПЕК", хотя не все его участники выступают за создание картеля. Форум был основан в 2001 году в Тегеране и учрежден юридически 23 декабря 2008 года в Москве, где министры энергетики стран-участниц приняли устав ФСЭГ и подписали межправительственное соглашение. Участниками форума являются Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Россия, Экваториальная Гвинея, Тринидад и Тобаго. Нидерланды, Норвегия и Казахстан участвуют в нем в качестве наблюдателей.