​Роухани поддержал решение Ирака о выведении войск США из страны

Решение иракского парламента о необходимости вывода войск США - начало стабилизации в регионе, заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с иракским коллегой Бархамом Салехом.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Решение иракского парламента, одобрившего необходимость вывода американских сил из Ирака, является началом стабилизации и создания более безопасной обстановки в регионе", - заявил президент Ирана, назвав решение важным.

Парламент Ирака в воскресенье поддержал рекомендацию премьер-министра Аделя Абдель Махди о выводе иностранных войск, а также высказался за прекращения сотрудничества с силами международной антитеррористической коалиции.