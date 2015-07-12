Роухани передал в МИД Ирана одобренные условия сделки с "шестеркой"

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Роухани в воскресенье передал в иранские МИД и организацию по атомной энергии для исполнения принятый парламентом закон с условиями, призванными защитить права страны на переговорах по ядерной программе, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

Согласно закону, все санкции с Ирана должны быть сняты в тот же день, когда Тегеран начнет исполнение своих обязательств по сделке. "Полная отмена санкций должна быть прописана в тексте любого соглашения и должна быть выполнена в тот же день, когда Иран начнет выполнять свои обязательства", - передает агентство.

Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) предполагается разрешить "посещать ядерные объекты в обычном режиме, однако посещения военных объектов и объектов безопасности и чувствительных неядерных объектов запрещены". "Разрешения, выданные Высшим советом национальной безопасности, должны соблюдаться", - передает Fars.

Закон также не приемлет никаких ограничений на мирные ядерные технологии.

Report отмечает, что соглашение подлежит одобрению в иранском парламенте, а МИД страны и парламентская международная комиссия должны каждые полгода отчитываться перед депутатами о его исполнении.