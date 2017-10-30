Роухани отказал Трампу в личной встрече на Генассамблее ООН

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп предлагал иранскому президенту Хасану Роухани провести встречу личную встречу в рамках Генассамблеи ООН, однако тот отверг предложение.

Как передает Report, об этом сообщает иранское агентство Fars.

Впервые об этом рассказал аналитик Махди Фазаэли.

"Президент США Трамп пригласил президента Роухани на личную встречу в ходе визита Роухани в Нью-Йорк для участия в ежегодной конференции в сентябре, однако наш президент отверг предложение", — рассказал аналитик.

Он добавил, что французский президент Эммануэль Макрон также попробовал выступить в роли посредника между двумя главами государств, но добиться их встречи ему не удалось.

Впоследствии иранскому агентству подтвердили эту информацию в МИД Ирана.