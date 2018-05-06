 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Роухани: Иран готов к любому решению Трампа по ядерной сделке

    Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти страны готовы к любому решению американского лидера Дональда Трампа

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти страны готовы к любому решению американского лидера Дональда Трампа по соглашению об иранской ядерной программе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Следующая неделя не принесет никаких изменений в нашу жизнь. Какое бы решение ни принял Трамп, у нас есть планы, мы будем оказывать сопротивление", — заявил Роухани, выступая перед жителями страны в городе Себзевар.

    Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi