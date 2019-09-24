Роухани и Меркель обсудили ядерную сделку и ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Роухани на полях Генассамблеи ООН обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель ядерную сделку и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба правительства Ирана.

"Канцлер Германии обменялась с президентом нашей страны точкой зрения по поводу укрепления сотрудничества, сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий и путей деэскалации напряженности в регионе", - сообщила пресс-служба правительства в Telegram-канале.

Разговор Меркель и Роухани состоялся на фоне обвинений в адрес Тегерана в том, что он стоит за ударами по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Кроме того, Роухани впервые за долгое время обсудил с канцлером ядерную сделку, в рамках которой Иран в начале сентября в третий раз отказался от выполнения части обязательств.