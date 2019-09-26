​Роухани допустил возможность переговоров с США

Президент Ирана Хасан Роухани допускает возможность переговоров с США, если Вашингтон откажется от политики максимального давления и перейдет к диалогу.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, по словам президента ИРИ, Штатам следует отказаться от предусловий к такому диалогу. "Предусловие Америки заключается в том, что сперва должны быть реализованы санкции и максимальное давление на иранский народ, а затем Штаты приступят к переговорам", - сказал Роухани на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Мы говорим, что это неверное предусловие. Оно должно быть убрано со стола переговоров, санкции должны быть аннулированы. Прекратите политику максимального давления и начните проводить политику диалога, логики, смысла. Если мы доживем до того момента, когда предусловия будут отмечены, конечно, возможность разговора с Америкой появится", - добавил иранский лидер.