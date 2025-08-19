Рост зарплат в США в период президентства Трампа достиг 60-летнего рекорда

О нас

19 августа 2025 г. 08:06
Рост зарплат в США на старте президентского срока американского лидера Дональда Трампа достиг рекордных значений за последние 60 лет.

Как передает Report, об этом в соцсети Х написал министр финансов Скотт Бессент.

"Продолжающийся рост реальной заработной платы по-прежнему является движущей силой экономического возрождения, а заработная плата выросла на 1,4% в годовом исчислении", - отметил он.

Согласно диаграмме, представленной главой Минфина, за весь первый президентский срок Трампа показатель роста зарплат в стране составил 1,5 процента.

При этом максимальное снижение зарплаты было зафиксировано во время президентства Рональда Рейгана (- 2,1 %), следом идут Джо Байден (-1,7%) и Джордж Буш - старший (1,5%).

