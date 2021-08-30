Рост заболеваемости COVID-19 в ряде стран Европы превысил 10%

Эпидемическая картина в 53 странах Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) неоднозначна, в 33 государствах зарегистрирован рост заболеваемости более чем на 10% в последние 14 дней

Эпидемическая картина в 53 странах Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) неоднозначна, в 33 государствах зарегистрирован рост заболеваемости более чем на 10% в последние 14 дней.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении директора Европейского бюро организации Ханса Клюге.

"Этот высокий уровень передачи вызывает серьезное беспокойство, особенно в свете низкого уровня вакцинации приоритетных групп населения в ряде стран", - отметил он.

По словам представителя ВОЗ, в некоторых странах наблюдается рост нагрузки на больницы и рост числа смертей.

"На прошлой неделе число смертей в регионе увеличилось на 11%, согласно одному надежному прогнозу, к 1 декабря в Европе ожидается 236 тыс. смертей", - добавил Х.Клюге.

Он также сообщил, что к настоящему моменту в регионе 64 млн подтвержденных случаев и 1,3 млн смертей.