Рост инфицирования COVID-19 в Китае приблизился к антирекорду

Распространение коронавируса в Китае за последние дни заметно ускорилось, показатель заражаемости в стране вплотную приблизился к историческому антирекорду.

Распространение коронавируса в Китае за последние дни заметно ускорилось, показатель заражаемости в стране вплотную приблизился к историческому антирекорду.

Как передает Report , об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

За минувшие сутки власти зарегистрировали 29 157 новых случаев (включая бессимптомников).

Согласно статистике ведомства, максимальный прирост инфицированных в Китае был зафиксирован 14 апреля (29 411 случаев).

Как следует из официальных данных, более 90% инфицированных, проходящих лечение в специализированных медицинских учреждениях страны, - носители ковид без симптомов. В конце января этот показатель составлял порядка 20%.