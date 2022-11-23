Рост инфицирования COVID-19 в Китае приблизился к антирекорду

Распространение коронавируса в Китае за последние дни заметно ускорилось, показатель заражаемости в стране вплотную приблизился к историческому антирекорду.
Как передает
За минувшие сутки власти зарегистрировали 29 157 новых случаев (включая бессимптомников).
Согласно статистике ведомства, максимальный прирост инфицированных в Китае был зафиксирован 14 апреля (29 411 случаев).
Как следует из официальных данных, более 90% инфицированных, проходящих лечение в специализированных медицинских учреждениях страны, - носители ковид без симптомов. В конце января этот показатель составлял порядка 20%.