Рост годовой инфляции в США стал рекордным за последние 40 лет

Это стало максимумом с 1982 года

Годовая инфляция в США в декабре прошлого года росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованных сегодня данных Минтруда страны.

В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,5%.

Эксперты ожидали, что годовой показатель инфляции составит 7,1%, в месячном выражении - 0,4%.

В США седьмой месяц подряд инфляция превышает отметку в 5%. По мнению аналитиков, такой рост цен приведет к тому, что Федеральная резервная система страны, выполняющая функции центрального банка, повысит базовую процентную ставку раньше запланированного срока.