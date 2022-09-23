Рост числа въезжающих в Финляндию граждан России вызвал очереди на границе

Пограничная служба Финляндии заявила об увеличении числа российских граждан, пересекающих финскую границу.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Yle.
В ночь с четверга на пятницу в Суоми въехали 10,7 тыс. россиян - на 2 тыс. больше, чем днем ранее. "Время от времени на границе возникали очереди", - сказал сотрудник пограничной службы округа Юго-Восточной Финляндии Паули Косо.
Однако, как заявила Yle эксперт Европейского центра противостояния гибридным угрозам Ханна Смит, "наплыва не ожидается - получить визу россиянам стало сложнее и дороже".
Сейчас въехать на территорию Финляндии могут россияне с действующей шенгенской визой.