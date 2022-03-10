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Россию оставят без новых бразильских сериалов

Россию оставят без новых бразильских сериалов Бразильский телекоммуникационный холдинг Globo приостановит сотрудничество с партнерами в России, в том числе не будет продавать права на демонстрацию своих телесериалов, в связи с ситуацией вокруг Украины.
Другие страны
10 марта 2022 г. 08:32
Россию оставят без новых бразильских сериалов

Бразильский телекоммуникационный холдинг Globo приостановит сотрудничество с партнерами в России, в том числе не будет продавать права на демонстрацию своих телесериалов, в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как передает Report, об этом сообщает газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники в холдинге.

"В настоящий момент российские телеканалы показывают телесериал "Во имя любви" и "Клон". На местных российских стриминговых платформах Globo представлен сериалами "Клон", "Проспект Бразилии", "Справедливость", "Железный остров" и "Тайные истины", - напоминает газета. Аналогичным образом, по информации издания, на неопределенный срок будет приостановлена закупка прав на демонстрацию новых российских фильмов, мультфильмов и телесериалов.

Бразильские сериалы завоевали популярность у отечественной публики в конце 80-х годов ХХ века, когда советскому зрителю впервые показали теленовелу "Рабыня Изаура".

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