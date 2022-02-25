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Россию оставили без павильона на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне

Россию оставили без павильона на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне Ассоциация глобальных систем мобильных коммуникаций (GSMA) решила оставить Россию без собственного павильона на Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress, MWC) в Барселоне.
Другие страны
25 февраля 2022 г. 15:07
Россию оставили без павильона на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне

Ассоциация глобальных систем мобильных коммуникаций (GSMA) решила оставить Россию без собственного павильона на Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress, MWC) в Барселоне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на организаторов.

Отмечается, что данное решение принято на фоне начала специальной военной операции РФ в Украине. Как говорится в заявлении GSMA, учитывая сложившуюся ситуацию, "на MWC не будет российского павильона".

MWC является одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии, в которой участвуют операторы мобильной связи, продавцы и владельцы контента по всему миру. В текущем году конгресс должен пройти с 28 февраля по 3 марта.

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