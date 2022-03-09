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Россию могут исключить из Всемирной торговой организации

Россию могут исключить из Всемирной торговой организации США поддерживают контакты со странами Всемирной торговой организации по вопросу о членстве России в этой организации.
Другие страны
9 марта 2022 г. 22:26
Россию могут исключить из Всемирной торговой организации

США поддерживают контакты со странами Всемирной торговой организации по вопросу о членстве России в этой организации.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила представительница Белого дома Джен Псаки.

"Кэтрин Тай, представляющая США на торговых переговорах, контактирует с другими странами ВТО. Это не односторонний шаг, который могут сделать США. Мы продолжим эти переговоры", - сказала она.

Кроме того, Венецианская комиссия инициирует прекращение права России на представительство в комиссии. Об этом сообщил член Венецианской Комиссии, заместитель председателя Конституционного суда Украины Сергей Головатый.

Бюро Венецианской Комиссии 8 марта согласовало решение, чтобы Президент Венецианской Комиссии госпожа Клер Бази-Малори обратилась в Комитет Министров Совета Европы по вопросу о прекращении права России на представительство в Венецианской Комиссии.

Ожидается, что Комитет Министров примет свое решение по этому вопросу 10 марта.

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