Россию исключили из Всемирной туристической организации ООН

Генеральная ассамблея Всемирной туристической организации ООН большинством голосов проголосовала за приостановку членства РФ в организации.

Генеральная ассамблея Всемирной туристической организации ООН большинством голосов проголосовала за приостановку членства РФ в организации.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в Telegram.

"Благодарен всем государствам, поддержавшим выдворение России. Благодаря этому решению туристическая отрасль РФ будет отброшена в развитии на десятилетия в прошлое", - отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Так, "за" исключение России проголосовали 40 стран, "против" – 11.

"Против" этого решения выступили: Сирия, Беларусь, Казахстан, Никарагуа, Зимбабве, Алжир, Босния и Герцеговина, Северная Корея, Китай и Египет.