Совет Европы приостанавливает право России на представительство

Комитет министров Совета Европы принял решение лишить Россию права на представительство в Комитете министров и в Парламентской ассамблее.
Как cообщает Report, об этом говорится в заявлении на официальном сайте СЕ.
"Сегодня Комитет министров в соответствии с Уставом Совета Европы принял решение приостановить право Российской Федерации на представительство в Комитете министров и Парламентской ассамблее с немедленным вступлением в силу; решение было принято вследствие вооруженного нападения РФ на Украину.
Принятое сегодня решение означает, что Российская Федерация остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека.
Судья, избранный в Европейский суд по правам человека от Российской Федерации, также остается членом Суда, а жалобы, поданные против Российской Федерации, будут по-прежнему рассматриваться, и Суд будет выносить по ним решения", - отмечается в заявлении.
При этом как написал в пятницу в