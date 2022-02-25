Совет Европы приостанавливает право России на представительство

Комитет министров Совета Европы принял решение исключить РФ из организации, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Комитет министров Совета Европы принял решение лишить Россию права на представительство в Комитете министров и в Парламентской ассамблее.

Как cообщает Report, об этом говорится в заявлении на официальном сайте СЕ.

"Сегодня Комитет министров в соответствии с Уставом Совета Европы принял решение приостановить право Российской Федерации на представительство в Комитете министров и Парламентской ассамблее с немедленным вступлением в силу; решение было принято вследствие вооруженного нападения РФ на Украину.

Принятое сегодня решение означает, что Российская Федерация остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека.

Судья, избранный в Европейский суд по правам человека от Российской Федерации, также остается членом Суда, а жалобы, поданные против Российской Федерации, будут по-прежнему рассматриваться, и Суд будет выносить по ним решения", - отмечается в заявлении.