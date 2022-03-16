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Россию исключили из Парламентской ассамблеи Совета Европы

Россию исключили из Парламентской ассамблеи Совета Европы Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли решение об исключении Российской Федерации. Никто не проголосовал против.
Другие страны
16 марта 2022 г. 00:49
Россию исключили из Парламентской ассамблеи Совета Европы

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли решение об исключении Российской Федерации. Никто не проголосовал против.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, отмечается, что за исключение России проголосовало 216, но трое воздержались. Указано, что до голосования российская сторона подала в Страсбург заявление о самостоятельном выходе.

"Но это не останавливает наши планы, не прерывает процедуру", – заявил президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс.

В решении ПАСЕ указано, что России рекомендовано прекратить членство в Совете Европы из-за несовместимости ее действий с принципами организации. При этом ПАСЕ просит быстрее рассмотреть иски против России в ЕСПЧ.

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