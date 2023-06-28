Россию и Беларусь исключили из международной налоговой организации ІОТА

Россию и Беларусь исключили из Европейской организации налоговых администраций. Этому способствовали страны Балтии, Польша и Дания.

Россию и Беларусь исключили из Европейской организации налоговых администраций. Этому способствовали страны Балтии, Польша и Дания.

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Даниила Гетманцева.

"Поздравляю с очередной победой Государственную налоговую службу Украины, которая совместно с коллегами из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Дании добилась исключения России и Беларуси из Внутриевропейской организации налоговых администраций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании 27-й Генеральной ассамблеи ІОТА по итогам голосования принято решение о лишении этих стран членства в организации.

"Страны, которые пренебрегают нормами международного права, пытаются уничтожить независимые государства и убивают людей, не имеют права быть в составе влиятельных международных организаций", - добавил Гетманцев.