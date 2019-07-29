Российский Генштаб обвинил США в разграблении сирийских месторождений нефти

Американские структуры организовали добычу и продажу сирийской нефти с месторождений "Конако", "Эль-Омар" и "Танак" на восточном берегу Евфрата.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС Росси генерал-полковник Сергей Рудской.

"Функционирует криминальная схема трансграничных поставок сирийской нефти. Попросту происходит разграбление национальных богатств Сирии", - заявил С.Рудской.

По его словам, американские структуры проводят подготовку диверсионных групп, перебрасывают их на вертолетах в зону эт-Танф с целью уничтожения нефтегазовой инфраструктуры и совершение терактов.

"Нахождение таких групп отмечено в районах населенных пунктов Эс-Сувейда, Пальмира и Абу-Кемаль", - добавил начальник управления российского Генштаба.

Он также указал, что вся эта деятельность американских частных военных компаний осуществляется под прикрытием авиации международной антитеррористической коалиции.

"По сути, она представляет контрабандный бизнес, отобранный американцами у ИГИЛ", - подчеркнул С.Рудской, что ЧВК наращивают численность сотрудников на нефтяных объектах в сирийском Заевфратье.

Начальник управления российского Генштаба указал, что численность американских наемников уже превышает 3,5 тысячи человек