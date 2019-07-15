Крупный российский банк требует ареста имущества армянина экс-президента

Один из крупнейших российских банков "ФК Открытие" попросил Арбитражный суд Москвы арестовать имущество бывших топ-менеджеров.

Как передаёт Report со ссылкой на "Коммерсантъ", в заявлении числятся имена основателя банка Вадима Беляева, бывшего президента банка Рубена Аганбегяна, экс-главы банка Евгения Данкевича, бывших членов правления Елены Будник и Геннадия Жужлева, а также АО "Открытие холдинг".

Иск о взыскании более 289,5 млрд руб. с ответчиков был подан 3 июля для возмещения собственных затрат на санацию банка.

В августе 2017 года банк "Открытие" попал на санацию через подконтрольный Центральному банку РФ Фонд консолидации банковского сектора. Позднее к "Открытию" присоединили Бинбанк. После объединения, по данным на январь 2019 года, портфель работающих кредитов банка составил 589 млрд руб. 2 июля совет директоров Центробанка РФ принял решение завершить санацию "Открытия".

Отметим, что армянин по национальности Р.Аганбегян был освобожден от должности президента санируемого банка "ФК Открытие" и выведен из состава совета директоров "Открытие Холдинга" 14 сентября 2017 года.

Р.Аганбегян - родной сын Абела Аганбегяна - советского и российского ученого-экономиста армянского происхождения, академика АН СССР, ректора Академии народного хозяйства при правительстве России. В годы перестройки А.Аганбегян был советником генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева по вопросам экономики. В 80-е годы прошлого века А.Аганбегян и другой армянин-помощник М.Горбачева Георгий Шахназаров активно поддерживали т.н. "миацум" - движение за присоединение Нагорного Карабаха к Армении.