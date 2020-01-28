Российских туристов намерены вывезти из Китая до 4 февраля

В настоящее время в КНР находятся свыше 5,6 тысячи туристов из России.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, планируется, что они вернутся на родину до 4 февраля.

"Мы совместно с крупнейшими туроператорами приняли решение о том, что организованные туристы, которые в основном отдыхают на острове Хайнань, могут вернуться в Россию, как в плановом порядке, так и раньше срока. Для этого у ряда крупных туроператоров предусмотрены дополнительные чартеры", - отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она напомнила, что операторы прекратили продажи туров в Китай.