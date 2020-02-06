​Российские военные посетят Турцию для обсуждения ситуации в Идлибе

Военная российская делегация вскоре посетит Анкару для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе,

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

“Президенты РФ и Турции договорились, что вскоре к нам из России приедет военная делегация. Наши наблюдательные пункты в Идлибе останутся в рамках сочинского соглашения, здесь не будет никаких изменений, границы (зоны деэскалации) останутся теми же”, - сказал Калын журналистам.

По его словам, Турция договорилась с РФ о местоположении наблюдательных пунктов двух стран в Идлибе: “Мы будем говорить с российскими военными и о том, что наши пункты должны быть в безопасности”, - добавил Калын.