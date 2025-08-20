О нас

Россиянину в ФРГ предъявлены обвинения в нападении на посольство и в связях с ИГИЛ

Россиянину в ФРГ предъявлены обвинения в нападении на посольство и в связях с ИГИЛ Германия обвиняет россиянина в планировании нападения на посольство Израиля в Берлине
Другие страны
20 августа 2025 г. 15:04
Россиянину в ФРГ предъявлены обвинения в нападении на посольство и в связях с ИГИЛ

Немецкая прокуратура предъявила обвинения гражданину России, подозреваемому в планировании нападения на посольство Израиля в Берлине и в попытке присоединиться к ИГИЛ.

Как передает Report, об этом сообщает "The Jerusalem Post" со ссылкой на прокуратуру.

По данным ведомства, обвиняемый Ахмад Э. по Интернету получил инструкции по изготовлению взрывчатки, однако не смог реализовать задуманное из-за отсутствия необходимых компонентов.

"С начала февраля он планировал совершить нападение в Германии, например, на посольство Израиля в Берлине", - говорится в заявлении федеральной прокуратуры.

Он был задержан в аэропорту Берлина в феврале. Прокуратура подозревает, что он направлялся в Пакистан для прохождения военной подготовки в составе ИГИЛ и оплатил поездку, продавая дорогие смартфоны, которые получил, подписавшись на тарифные планы мобильной связи.

Кроме того Ахмад Э. обвиняется в переводе пропагандистских материалов ИГИЛ на русский и чеченский языки.

Отмечается, что 7 августа прокуратура предъявила ему обвинения в подготовке и подстрекательстве к совершению серьезного акта насилия, представляющего угрозу государству, а также в попытке присоединиться к террористической организации за рубежом, будучи несовершеннолетним.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi