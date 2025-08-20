Россиянину в ФРГ предъявлены обвинения в нападении на посольство и в связях с ИГИЛ

Немецкая прокуратура предъявила обвинения гражданину России, подозреваемому в планировании нападения на посольство Израиля в Берлине и в попытке присоединиться к ИГИЛ.
Как передает Report, об этом сообщает "The Jerusalem Post" со ссылкой на прокуратуру.
По данным ведомства, обвиняемый Ахмад Э. по Интернету получил инструкции по изготовлению взрывчатки, однако не смог реализовать задуманное из-за отсутствия необходимых компонентов.
"С начала февраля он планировал совершить нападение в Германии, например, на посольство Израиля в Берлине", - говорится в заявлении федеральной прокуратуры.
Он был задержан в аэропорту Берлина в феврале. Прокуратура подозревает, что он направлялся в Пакистан для прохождения военной подготовки в составе ИГИЛ и оплатил поездку, продавая дорогие смартфоны, которые получил, подписавшись на тарифные планы мобильной связи.
Кроме того Ахмад Э. обвиняется в переводе пропагандистских материалов ИГИЛ на русский и чеченский языки.
Отмечается, что 7 августа прокуратура предъявила ему обвинения в подготовке и подстрекательстве к совершению серьезного акта насилия, представляющего угрозу государству, а также в попытке присоединиться к террористической организации за рубежом, будучи несовершеннолетним.