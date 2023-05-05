Россияне обстреляли группу полицейских, эвакуировавших жителей Бахмута: есть погибшая

Российские войска обстреляли группу правоохранителей, вывозивших жителей Бахмута (Донецкая область) в более безопасное место. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Российские войска обстреляли группу правоохранителей, вывозивших жителей Бахмута (Донецкая область) в более безопасное место. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Донецкой области.

"Правоохранители получили информацию, что в Бахмуте нуждается в эвакуации группа местных жителей в количестве примерно 20 человек. Здание, где они укрылись, расположено в максимальной близости к линии фронта. Чтобы освободить людей, понадобились значительные силы и ресурсы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане забирали военные на спецтранспорте и в оговоренной локации передавали их полицейским. С линии боевых действий людей вывозили отдельными группами. Эвакуировать удалось только 5 человек, которые в то время находились в укрытии, местонахождение других неизвестно.