О нас

Россияне обстреляли группу полицейских, эвакуировавших жителей Бахмута: есть погибшая

Россияне обстреляли группу полицейских, эвакуировавших жителей Бахмута: есть погибшая Российские войска обстреляли группу правоохранителей, вывозивших жителей Бахмута (Донецкая область) в более безопасное место. В результате вражеской атаки погибла женщина.
Другие страны
5 мая 2023 г. 21:57
Россияне обстреляли группу полицейских, эвакуировавших жителей Бахмута: есть погибшая

Российские войска обстреляли группу правоохранителей, вывозивших жителей Бахмута (Донецкая область) в более безопасное место. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Донецкой области.

"Правоохранители получили информацию, что в Бахмуте нуждается в эвакуации группа местных жителей в количестве примерно 20 человек. Здание, где они укрылись, расположено в максимальной близости к линии фронта. Чтобы освободить людей, понадобились значительные силы и ресурсы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане забирали военные на спецтранспорте и в оговоренной локации передавали их полицейским. С линии боевых действий людей вывозили отдельными группами. Эвакуировать удалось только 5 человек, которые в то время находились в укрытии, местонахождение других неизвестно.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya qoşunları şəhər sakinlərini təxliyə edən polisləri atəşə tutub, ölən var

Самое читаемое

Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
Пилоты Формулы-1 провели встречу с фанатами в Баку
29 апреля 2023 г. 11:50
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
SOCAR увеличил переработку нефти на более чем 5%
29 апреля 2023 г. 15:10
Выступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
ФотоВыступление президента Ильхама Алиева на TEKNOFEST широко освещалось в турецких СМИ
29 апреля 2023 г. 21:50
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
Состоялся телефонный разговор между президентом Ильхамом Алиевым и госсекретарем США
1 мая 2023 г. 02:45
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
Производство обуви в Азербайджане выросло на 8%
1 мая 2023 г. 11:54
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
В Зардабе задержан житель Баку, пытавшийся продать автомат
2 мая 2023 г. 09:40
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
Объем грузоперевозок по железной дороге БТК превысил 2,4 млн тонн
2 мая 2023 г. 15:26
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую НКР в текст мирного соглашения контрпродуктивна
Ильхам Алиев: Любая попытка включить так называемую "НКР" в текст мирного соглашения контрпродуктивна
3 мая 2023 г. 14:55
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
Иоаннис Номикос: Азербайджан стремительно развивается в области транспортировки энергоресурсов
3 мая 2023 г. 17:58
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
Председатель парламента Азербайджана примет участие в коронации Карла ІІІ
4 мая 2023 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi