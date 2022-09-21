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Россияне массово едут в Финляндию после объявления частичной мобилизации

Россияне массово едут в Финляндию после объявления частичной мобилизации Еще больше мужчин призывного возраста начали уезжать из России в Финляндию после того, как власти объявили о частичной мобилизации.
Другие страны
21 сентября 2022 г. 19:14
Россияне массово едут в Финляндию после объявления частичной мобилизации

Еще больше мужчин призывного возраста начали уезжать из России в Финляндию после того, как власти объявили о частичной мобилизации.

Как передает Report со ссылкой на "Европейская правда", об этом заявил глава консульского департамента МИД Финляндии Юсси Таннер.

"Есть заявки, свидетельствующие, что есть желание уехать из России, а условия возвращения не выполняются. Тогда решение о выдаче визы отрицательное", – сказал он.

Таннер добавил, что в ближайшее время, когда частичная мобилизация в РФ полностью заработает, количество желающих уехать россиян увеличится. Консульский департамент МИД Финляндии анализирует последствия объявления частичной мобилизации в РФ.

Как известно, Финляндия продолжает выдавать туристические визы для граждан России, несмотря на то, что некоторые члены ЕС приостановили эту процедуру из соображений нацбезопасности.

В то же время, финская оппозиция требует от правительства немедленно принять решение об ограничении на въезд для россиян в свете последних событий.

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