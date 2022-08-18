Россиянам и белорусам в Латвии могут запретить хранить оружие

МВД Латвии готовит поправки к закону, которые запретят гражданам России и Беларуси ношение или хранение огнестрельного оружия на территории республики.

МВД Латвии готовит поправки к закону, которые запретят гражданам России и Беларуси ношение или хранение огнестрельного оружия на территории республики.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил BNS председатель комиссии Сейма по обороне Юрис Ранцанс.

Он заверил, что его комиссия будет готова рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки и направить на дальнейшее утверждение в Сейм.

Он напомнил о заявлениях Службы государственной безопасности о предполагаемых рисках при выдаче разрешений на ношение оружия гражданам России и Беларуси в Латвии.

В Латвии огнестрельное оружие зарегистрировано на 193 граждан Беларуси и России, сообщили ранее в Государственной полиции.