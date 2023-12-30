Россия запросила на 30 декабря заседание СБ ООН по обстрелу Белгорода

Россия запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом Белгорода Вооруженными силами Украины и потребовала присутствия на нем постоянного представителя Чехии при всемирной организации.

Россия запросила проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с обстрелом Белгорода Вооруженными силами Украины и потребовала присутствия на нем постоянного представителя Чехии при всемирной организации.

Как передает Report, об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Заседание СБ по Белгороду мы запросили на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) сегодня, 30 декабря. Потребовали также присутствия постпреда Чехии, пусть объяснится за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители", - написал он в своем Telegram-канале.