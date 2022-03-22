Россия запросила голосование в СБ ООН по резолюции в отношении Украины

Россия запросила на 23 марта голосование в Совете Безопасности ООН по своему проекту резолюции, связанной с гуманитарной ситуацией в Украине.
"Да, это (завтра) в Совете Безопасности. Мы полагаем, что это подходящее время", - сказал он.
Предложенный Россией проект резолюции СБ ООН по Украине предусматривает прекращение огня для эвакуации всех гражданских лиц, обеспечение защиты мирного населения и гражданских объектов. В документе также содержится призыв к финансированию программы ООН по гуманитарному реагированию.