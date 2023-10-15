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Россия запросила голосование в ООН по вопросу палестино-израильского конфликта

Россия запросила голосование в ООН по вопросу палестино-израильского конфликта Россия запросила на понедельник, 16 октября, голосование в Совете Безопасности (СБ) ООН по своей резолюции по палестино-израильскому конфликту.
Другие страны
15 октября 2023 г. 04:09
Россия запросила голосование в ООН по вопросу палестино-израильского конфликта

Россия запросила на понедельник, 16 октября, голосование в Совете Безопасности (СБ) ООН по своей резолюции по палестино-израильскому конфликту.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Последние новости о нашем проекте гуманитарной резолюции по Газе. Мы распространили ее среди членов Совета Безопасности ООН и запросили голосование по ней на 15:00 (23:00 по бакинскому времени - ред.) в понедельник", - говорится в публикации.

Полянский добавил, что российская сторона ожидает "от бразильского председательства в СБ ООН утверждения в ближайшее время" своего запроса.

"Нам необходимо послать четкий сигнал сторонам конфликта", - отметил российский дипломат.

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