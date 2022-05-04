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Россия запрещает въезд премьеру Японии и еще 62 гражданам страны

Россия запрещает въезд премьеру Японии и еще 62 гражданам страны Россия ввела запрещающие въезд в страну санкции в отношении премьер-министра Японии Фумио Кисиды и еще 62 японских граждан.
Другие страны
4 мая 2022 г. 13:27

Россия ввела запрещающие въезд в страну санкции в отношении премьер-министра Японии Фумио Кисиды и еще 62 японских граждан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ.

"Администрация Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес РФ, в том числе клевету и прямые угрозы. Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны. В русле этого курса Токио предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету нашей страны", - говорится в тексте заявления.

В дипведомстве указали, что с учетом такой линии Токио и введенных правительством Японии персональных санкций против российских граждан, включая высшее руководство государства, принято решение о бессрочном запрете на въезд в РФ 63 граждан Японии, в числе которых премьер-министр Кисида, генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, глава МИД Ёсимаса Хаяси, руководитель Минобороны Нобуо Киси и ряд других высокопоставленных представителей. П

Япония ранее приняла несколько пакетов рестрикций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Под индивидуальные санкции попали в общей сложности более 500 человек, включая представителей руководства страны, чиновников и бизнесменов. Помимо этого, Япония заморозила активы банка "Открытие", Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка "Россия", Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-банка, а также порядка 40 российских организаций и компаний.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Yaponiya Baş nazirinə sanksiya tətbiq edib

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