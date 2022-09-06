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СМИ: Россия закупает артиллерийские снаряды и ракеты у Северной Кореи

СМИ: Россия закупает артиллерийские снаряды и ракеты у Северной Кореи Россия закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи.
Другие страны
6 сентября 2022 г. 10:48
СМИ: Россия закупает артиллерийские снаряды и ракеты у Северной Кореи

Россия закупает артиллерийские снаряды и ракеты у Северной Кореи.

Как передает Report, об этом пишет The New York Times со ссылкой на рассекреченные данные американской разведки и неназванных чиновников из США.

"Согласно недавно рассекреченным данным американской разведки, Россия закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи, что является признаком того, что глобальные санкции серьезно ограничили ее цепочки поставок и вынудили Москву обращаться за военными поставками к государствам-изгоям", - передает The New York Times.

Официальные лица правительства США заявили, что недавнее решение России обратиться к Ирану, а теперь и к Северной Корее, являются признаком того, что санкции и экспортный контроль, введенные США и Европой, наносят ущерб способности Москвы снабжать армию боеприпасами.

Помимо ракет малой дальности и снарядов для артиллерии, РФ в будущем может попытаться закупить у КНДР и другое оборудование, отметил неназванный американский чиновник.

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