СМИ: Россия закупает артиллерийские снаряды и ракеты у Северной Кореи

Россия закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи.

Россия закупает артиллерийские снаряды и ракеты у Северной Кореи.

Как передает Report, об этом пишет The New York Times со ссылкой на рассекреченные данные американской разведки и неназванных чиновников из США.

"Согласно недавно рассекреченным данным американской разведки, Россия закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи, что является признаком того, что глобальные санкции серьезно ограничили ее цепочки поставок и вынудили Москву обращаться за военными поставками к государствам-изгоям", - передает The New York Times.

Официальные лица правительства США заявили, что недавнее решение России обратиться к Ирану, а теперь и к Северной Корее, являются признаком того, что санкции и экспортный контроль, введенные США и Европой, наносят ущерб способности Москвы снабжать армию боеприпасами.

Помимо ракет малой дальности и снарядов для артиллерии, РФ в будущем может попытаться закупить у КНДР и другое оборудование, отметил неназванный американский чиновник.