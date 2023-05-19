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Россия закрыла въезд в РФ для 500 американцев, включая Обаму

Россия закрыла въезд в РФ для 500 американцев, включая Обаму Россия в ответ на регулярно вводимые администрацией США санкции закрывает въезд для 500 американцев.
Другие страны
19 мая 2023 г. 21:28
Россия закрыла въезд в РФ для 500 американцев, включая Обаму

Россия в ответ на регулярно вводимые администрацией США санкции закрывает въезд для 500 американцев.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в МИД России.

"В их числе - не только "знаковые" фигуры, включая бывшего президента США Барака Обаму, но и действующие руководители различных уровней исполнительной власти, экс-чиновники вроде куратора Белого дома Нины Янкович, впервые избранные на ноябрьских выборах-2022 сенаторы и конгрессмены, эксперты и сотрудники "аналитических" центров, причастные к распространению русофобских установок и фейков, а также главы компаний ВПК, поставляющих вооружения Киеву", - говорится в заявлении МИД России.

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Версия на азербайджанском языке Obama da daxil olmaqla 500 amerikalının Rusiyaya girişinə qadağa qoyulub

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