Россия заблокировала предложенный США проект резолюции по Сирии

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Россия наложила вето на американский проект резолюции Совбеза ООН о создании нового механизма для расследования предполагаемых химатак в Сирии.

Как передает Report, за документ проголосовали 12 членов Совета, против — Россия (постоянный член ООН) и Боливия, Китай воздержался.

Постпред России Василий Небензя заявил, что предложенный проект "не имеет ничего общего с независимостью" расследований.

По словам российского дипломата, Вашингтон делает шаг в направлении конфронтации, когда выдвинула свой проект резолюции.