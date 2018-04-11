 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Россия заблокировала предложенный США проект резолюции по Сирии

    Москва наложила вето на американский проект резолюции

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Россия наложила вето на американский проект резолюции Совбеза ООН о создании нового механизма для расследования предполагаемых химатак в Сирии.

    Как передает Report, за документ проголосовали 12 членов Совета, против — Россия (постоянный член ООН) и Боливия, Китай воздержался.

    Постпред России Василий Небензя заявил, что предложенный проект "не имеет ничего общего с независимостью" расследований.

    По словам российского дипломата, Вашингтон делает шаг в направлении конфронтации, когда выдвинула свой проект резолюции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi