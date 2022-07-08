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Генштаб ВС Украины: Россия за сутки потеряла 250 военных, 35 танков

Генштаб ВС Украины: Россия за сутки потеряла 250 военных, 35 танков За минувшие сутки российская армия потеряла в войне с Украиной 250 военных и 35 танков.
Другие страны
8 июля 2022 г. 10:28
Генштаб ВС Украины: Россия за сутки потеряла 250 военных, 35 танков

За минувшие сутки российская армия потеряла в войне с Украиной 250 военных и 35 танков.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВС Украины.

Общие боевые потери РФ с 24.02 по 08.07 ориентировочно составили: личного состава - около 36900 (+250) человек ликвидировано, танков - 1637 (+35) ед, боевых бронированных машин - 3811 (+14) ед, артиллерийских систем - 828 (+13) ед, РСЗО - 247 (+0) ед, средства ПВО - 107 (+0) ед, самолетов - 217 (+0) ед, вертолетов - 187 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 669 (+2), крылатые ракеты - 155 (+0), корабли / катера - 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 2685 (+20) ед, специальная техника - 66 (+0).

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