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    Россия вывезла половину своей авиагруппировки с базы Хмеймим в Сирии

    Рудской: Военные сочли возможным сократить число самолетов, поскольку количество террористических формирований в стране уменьшилось© Ria.ru

    Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Россия вывезла почти половину своей авиагруппировки, которая изначально располагалась на базе Хмеймим в Сирии. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской на VI Московской международной конференции по безопасности.

    По его словам, военные сочли возможным сократить число самолетов, поскольку количество террористических формирований в стране уменьшилось.

    Рудской отметил, что с начала военной операции в Сирии Воздушно-космические силы России совершили более 23 тысяч боевых вылетов и нанесли порядка 77 тысяч авиаударов по позициям боевиков.

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