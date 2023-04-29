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Россия вывела в Черное море два носителя ракет типа "Калибр"

Россия вывела в Черное море два носителя ракет типа "Калибр" Российские ВМС вывели в Черное море два надводных носителя ракет типа "Калибр" с общим залпом до 16 ракет.
Другие страны
29 апреля 2023 г. 15:09

Российские ВМС вывели в Черное море два надводных носителя ракет типа "Калибр" с общим залпом до 16 ракет.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"В Черном море усилился шторм, но враг продолжает держать корабельную группировку в количестве 15 единиц, и 2 надводных ракетоносителя, максимальное снаряжение "Калибрами" которых составляет 16 ракет", - говорится в сообщении ОК "Юг" в Фейсбук в субботу.

"Угроза ракетного удара остается высокой. Стоит прислушиваться к сигналам воздушной тревоги, не пренебрегать собственной безопасностью", - отмечается в сообщении.

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