Россия вывела в Черное море два носителя ракет типа "Калибр"

Российские ВМС вывели в Черное море два надводных носителя ракет типа "Калибр" с общим залпом до 16 ракет.
Как передает
"В Черном море усилился шторм, но враг продолжает держать корабельную группировку в количестве 15 единиц, и 2 надводных ракетоносителя, максимальное снаряжение "Калибрами" которых составляет 16 ракет", - говорится в сообщении ОК "Юг" в Фейсбук в субботу.
"Угроза ракетного удара остается высокой. Стоит прислушиваться к сигналам воздушной тревоги, не пренебрегать собственной безопасностью", - отмечается в сообщении.