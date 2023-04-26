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Россия высылает 10 норвежских дипломатов

Россия высылает 10 норвежских дипломатов 10 сотрудников посольства в Москве признаны нежелательными и должны покинуть Россию.
Другие страны
26 апреля 2023 г. 15:16
Россия высылает 10 норвежских дипломатов

10 сотрудников посольства в Москве признаны нежелательными и должны покинуть Россию.

Как передает Report, об этом Норвежскому национальному радио (NRK) заявили в МИД Норвегии.

Сообщается, что посол Норвегии Роберт Квиле был вызван на встречу в МИД России в среду утром. Там ему было объявлено о решении выслать сотрудников посольства.

"Было бы большим сюрпризом, если бы они отреагировали по-другому", - сказал он в разговоре с NRK.

Как уточнил пресс-секретарь МИД Рагнхильд Сименстад, это стало ответом на решение норвежских властей объявить 15 сотрудников посольства России в Осло нежелательными.

"Мы рассматриваем решение России как акт мести. Все наши дипломаты в России выполняют обычную дипломатическую работу. Российские власти это хорошо знают", - сказал он.

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Версия на английском языке Russia expels 10 Norwegian diplomats
Версия на азербайджанском языке Rusiya Norveçin 10 diplomatını “persona non-qrata” elan edib

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